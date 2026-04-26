Костюк – про перемогу над Пегулою: Я точно роблю щось правильно

Друга ракетка України Марта Костюк (23) поділилася емоціями від перемоги над п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою зі США у третьому колі турніру в Мадриді.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Д умаю, це був хороший матч. Я вже грала з Джессікою цього року, і вона дуже складна суперниця, дуже стабільна гравчиня. Тому я виходила на цей матч повністю готовою до серйозної боротьби. Тож, звісно, я дуже рада, що вдалося завершити все у двох сетах", – сказала Костюк після матчу.

Марта поки не програвала цьогоріч на грунті, здобувши 8 перемог поспіль, і цим дуже задоволена.

"Зараз я дійсно отримую задоволення від тенісу. Після травми на Australian Open мені довелося трохи переглянути свій підхід – як я виходжу на корт і скільки це від мене вимагає з погляду енергії та фізичної форми. Я дуже задоволена тими змінами, які ми внесли, задоволена прогресом, який ми демонструємо як команда. І, знаєте, це найголовніше, тому що в мене ніколи не було такої довгої переможної серії в кар'єрі. Значить, ми точно робимо щось правильно".

В 1/8 фіналу турніру в Мадриді Костюк зустрінеться з 76 ракеткою світу Кеті Макнеллі зі США. Матч відбудеться 27 квітня орієнтовно о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що американка Коко Гофф (3), попри погане самопочуття, зуміла вийти в 1/8 фіналу в Мадриді.