Костюк – про мікст на US Open: Другий рік поспіль не вийшло зіграти на цьому турнірі

Друга ракетка України Марта Костюк перед стартом головних змагань US Open розповіла, чому не взяла участь у змішаному парному розряді на американському мейджорі та чи ставить собі завдання відібратися на Підсумковий турнір.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Костюк не потрапила за рейтингом до основної сітки міксту, а грати кваліфікацію вважала недоречним.

"Спочатку моїм партнером мав бути Артур Фіс. Ми домовилися ще на Вімблдоні, але за рейтингом не проходили, і нам одразу сказали, що вайлд-кард не отримаємо. Потім мені написав Лоренцо Музетті, у якого був вищий рейтинг, і ми домовилися грати разом. Але в підсумку теж не потрапили в сітку й не отримали вайлд-кард – ми були першими в альтернативному списку. Ми вирішили не грати кваліфікацію, тому що для мене понеділок був занадто раннім стартом. Тому чекали, чи, можливо, хтось зніметься, але цього не сталося. Я вже другий рік хочу зіграти цей турнір. Можливо, наступного року все-таки вийде".

Марта знаходиться на дев'ятій позиції у Чемпіонській гонці, за результатами якої вісім найкращих тенісисток потрапляють на Підсумковий турнір. Тенісистка не ставить перед собою завдання будь що потрапити в листопаді до Індіан-Веллсі, де поточного сезону відбудуться змагання.

"Рейтинг у Гонці – це така небезпечна зона, я б сказала. Все одно треба зберігати холодну голову і правильно вибудовувати свій розклад. Я ставлюся до цього так: якщо все складеться і я зіграю на WTA Finals – це буде неймовірно. Але якщо не зіграю, цей сезон для мене все одно був і залишається найкращим у кар'єрі, і я хочу цим насолоджуватися".

Нагадаємо, що суперницею Костюк у першому колі US Open стане австралійка Сторм Гантер. Матч відбудеться 30 серпня.