Костюк – про мікст на US Open: Другий рік поспіль не вийшло зіграти на цьому турнірі
Друга ракетка України Марта Костюк перед стартом головних змагань US Open розповіла, чому не взяла участь у змішаному парному розряді на американському мейджорі та чи ставить собі завдання відібратися на Підсумковий турнір.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
Костюк не потрапила за рейтингом до основної сітки міксту, а грати кваліфікацію вважала недоречним.
"Спочатку моїм партнером мав бути Артур Фіс. Ми домовилися ще на Вімблдоні, але за рейтингом не проходили, і нам одразу сказали, що вайлд-кард не отримаємо.
Потім мені написав Лоренцо Музетті, у якого був вищий рейтинг, і ми домовилися грати разом. Але в підсумку теж не потрапили в сітку й не отримали вайлд-кард – ми були першими в альтернативному списку.
Ми вирішили не грати кваліфікацію, тому що для мене понеділок був занадто раннім стартом. Тому чекали, чи, можливо, хтось зніметься, але цього не сталося. Я вже другий рік хочу зіграти цей турнір. Можливо, наступного року все-таки вийде".
Марта знаходиться на дев'ятій позиції у Чемпіонській гонці, за результатами якої вісім найкращих тенісисток потрапляють на Підсумковий турнір. Тенісистка не ставить перед собою завдання будь що потрапити в листопаді до Індіан-Веллсі, де поточного сезону відбудуться змагання.
"Рейтинг у Гонці – це така небезпечна зона, я б сказала. Все одно треба зберігати холодну голову і правильно вибудовувати свій розклад.
Я ставлюся до цього так: якщо все складеться і я зіграю на WTA Finals – це буде неймовірно. Але якщо не зіграю, цей сезон для мене все одно був і залишається найкращим у кар'єрі, і я хочу цим насолоджуватися".
Нагадаємо, що суперницею Костюк у першому колі US Open стане австралійка Сторм Гантер. Матч відбудеться 30 серпня.