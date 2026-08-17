Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Чемпіон Мастерсу в Монреалі несподівано програв у першому матчі в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 17 серпня 2026, 04:58
Чемпіон Мастерсу в Монреалі несподівано програв у першому матчі в Цинциннаті
Бен Шелтон
Getty images

Шоста ракетка світу американець Бен Шелтон зазнав несподіваної поразки у стартовому для себе матчі другого кола на Мастерсі в Цинциннаті. Кривдником тенісиста став португалець Жайме Фарія (79).

Гра тривала 1 годину 50 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

Cincinnati Open – АТР 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 17 серпня

Бен Шелтон (США) – Жайме Фарія (Португалія) 4:6, 4:6

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Фарія зіграє проти Адама Волтона (98, Австралія).

Нагадаємо, що чотири дні тому Шелтон став чемпіоном Мастерсу в канадському Монреалі.

Цинциннаті Бен Шелтон

Бен Шелтон

Шелтон зробив ривок угору, Сачко втратив дві позиції в оновленому рейтингу ATP
Шелтон захистив титул чемпіона Мастерсу в Канаді
На Мастерсі в Монреалі відбудеться історичний американський фінал
Американці та 19-річний вундеркінд: на Мастерсі в Монреалі визначилися півфіналісти
Шелтон крокує до захисту титулу: на Мастерсі в Монреалі визначилися чвертьфіналісти

Останні новини