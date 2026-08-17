Чемпіон Мастерсу в Монреалі несподівано програв у першому матчі в Цинциннаті
Бен Шелтон
Getty images
Шоста ракетка світу американець Бен Шелтон зазнав несподіваної поразки у стартовому для себе матчі другого кола на Мастерсі в Цинциннаті. Кривдником тенісиста став португалець Жайме Фарія (79).
Гра тривала 1 годину 50 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.
Cincinnati Open – АТР 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 17 серпня
Бен Шелтон (США) – Жайме Фарія (Португалія) 4:6, 4:6
Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Фарія зіграє проти Адама Волтона (98, Австралія).
Нагадаємо, що чотири дні тому Шелтон став чемпіоном Мастерсу в канадському Монреалі.