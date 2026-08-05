Чинний чемпіон канадського Мастерсу – про цьогорічний турнір: Я не надто переймаюся захистом очок
Американський тенісист Бен Шелтон, чинний чемпіон Відкритої першості Канади, перед стартом на цьогорічному турнірі поділився думками про захист титулу.
Слова спортсмена наводить Великий теніс України.
Минулого сезону Шелтон став чемпіоном у Торонто, нинішній турнір проходить у Монреалі, адже ці два канадські міста кожен рік чергуються у проведенні чоловічого та жіночого "тисячників".
"Дуже приємно повернутися. Я люблю грати на цьому турнірі. Звісно, минулого року я переміг у Торонто, але Монреаль – чудове й неймовірно веселе місто для виступів, тож я надзвичайно радий знову бути тут", – сказав Шелтон.
Тенісист не особливо переймається необхідністю захисту рейтингових очок, головним для нього є якісно підготуватися до старту US Open.
"Я зазвичай більше дивлюся на Чемпіонську гонку, ніж на рейтинг, тому думаю про це значно менше. Для мене це насамперед радість від можливості грати в тій частині сезону, де я зазвичай виступаю дуже добре.
Якщо чесно, я ніколи не був людиною, яка надто переймається захистом очок. Це просто не в моєму характері. Моя головна мета тут полягає в тому, щоб знову отримати можливість показувати хороший теніс у цій частині сезону й набрати форму перед US Open".
6 серпня у стартовому для себе матчі другого кола Мастерсу в Монреалі Шелтон зіграє проти співвітчизника Дженсона Бруксбі.
Нагадаємо, напередодні канадський "тисячник" залишив восьма ракетка світу італієць Флавіо Коболлі.