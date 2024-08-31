Ястремська у парі з Перселлом поступилася юнакам із США у першому колі змішаного розряду US Open-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська у парі з австралійцем Максом Перселлом програла американському тандему Іва Йович/Кайлан Бегун у першому колі змішаного розряду US Open-2024.

Матч тривав 59 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Пара українки тричі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 1 із 2 брейк-пойнтів.

Варто зазначити, що опоненти отримали wild-card, а також є дуже молодими. Наприклад, Йович лише у грудні виповниться 17 років. а Кайлану лише у травні виповнилося 18.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, змішаний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Перше коло, 31 серпня

Іва Йович (США)/Кайлан Бегун (США) — Даяна Ястремська (Україна)/Макс Перселл (Австралія) 6:4, 6:4

Також боротьбу у першому колі змішаного розряду припинила і Людмила Кіченок. Раніше, сестра Людмили, Надія Кіченок, у парі з представником Монако Юго Ні обіграли Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Івана Додіга (Хорватія)