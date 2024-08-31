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Ястремська у парі з Перселлом поступилася юнакам із США у першому колі змішаного розряду US Open-2024

Руслан Травкін — 31 серпня, 07:09
Ястремська у парі з Перселлом поступилася юнакам із США у першому колі змішаного розряду US Open-2024
Даяна Ястремська
Getty images

Українська тенісистка Даяна Ястремська у парі з австралійцем Максом Перселлом програла американському тандему Іва Йович/Кайлан Бегун у першому колі змішаного розряду US Open-2024.

Матч тривав 59 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Пара українки тричі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 1 із 2 брейк-пойнтів.

Варто зазначити, що опоненти отримали wild-card, а також є дуже молодими. Наприклад, Йович лише у грудні виповниться 17 років. а Кайлану лише у травні виповнилося 18.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, змішаний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Перше коло, 31 серпня

Іва Йович (США)/Кайлан Бегун (США) — Даяна Ястремська (Україна)/Макс Перселл (Австралія) 6:4, 6:4

Також боротьбу у першому колі змішаного розряду припинила і Людмила Кіченок. Раніше, сестра Людмили, Надія Кіченок, у парі з представником Монако Юго Ні обіграли Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Івана Додіга (Хорватія)

великий теніс Даяна Ястремська US Open-2024

Даяна Ястремська

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