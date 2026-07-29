Російську тенісистку дискваліфіковано на тривалий термін за порушення антикорупційних правил

Міжнародне агентство з питань чесності в тенісі (ITIA) оприлюднило інформацію про дискваліфікацію російської тенісистки Анастасії Сухотіної на 4 роки та 10 місяців за порушення антикорупційних правил.

Про це повідомив офіційний сайт ITIA.

26-річна Сухотіна, яка досягла найвищого у своїй кар'єрі світового рейтингу в одиночному розряді (607 місце) у серпні 2019 року, спершу заперечувала звинувачення.

Однак у підсумку Сухотіна прийняла узгоджене з ITIA покарання, визнавши вісім порушень антикорупційних правил тенісу в період з 2019 по 2024 рік, причому порушення поступово посилювалися: від спроб робити ставки на теніс до підкупу інших гравців та знищення доказів.

Окрім дискваліфікації, тенісистка має сплатити штраф у 30 тисяч доларів, з яких 22 500 є умовними. Дискваліфікація Сухотиної розпочалася 17 липня 2026 року та закінчиться 16 травня 2031-го.

На період відсторонення спортсменка не має права виступати на змаганнях, тренуватися або відвідувати тенісні заходи, санкціоновані ATP, ITF, WTA, а також будь-якими національними асоціаціями.

Нагадаємо, що поточного року тривалу дискваліфікацію від ITIA отримала інша російська тенісистка, Алана Туаєва.