20-річний Ходар встановив рекорд прогресу на рівні АТР

20-річний іспанський тенісист Рафаель Ходар з наступного тижня увійде до чільної десятки найкращих тенісистів світу, ставши першим гравцем в історії рейтингу ATP, якому вдалося дебютувати на рівні Туру та потрапити до топ-10 протягом одного календарного року.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Від першого матчу Ходара в основній сітці ATP Tour на Australian Open до дебюту в топ-10 мине лише 287 днів. Попередній рекорд належав бразильцеві Густаво Куертену - 490 днів.

На початку 2026 року Ходар посідав 168 місце світового рейтингу. Відтоді Рафаель став чемпіоном турніру АТР 250 у Марракеші, зіграв у фіналах змагань АТР 500 у Вашингтоні та Мастерсу в Шанхаї. На Ролан Гаррос іспанець дістався до чвертьфіналу.

Ще торік Ходар виступав за Університет Вірджинії в США та виграв три титули ATP Challenger.

Нині ж він бореться за потрапляння на Підсумковий турнір до Турина, посідаючи у Чемпіонській гонці дев'яте місце. На Nitto ATP Finals виступлять вісім найкращих тенісистів за результатами сезону.

Нагадаємо, що перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер не виступить на Підсумковому турнірі, оскільки вже завершив сезон через травму коліна.