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Збірна Європи перемагає команду Світу після першого дня Кубку Лейвера

Станіслав Матусевич — 26 вересня 2026, 12:25
Збірна Європи перемагає команду Світу після першого дня Кубку Лейвера
Рафаель Ходар
Getty images

Тенісисти збірної Європи здобули три перемоги у чотирьох матчах над командою Світу в перший день Кубку Лейвера. Таким чином, рахунок зустрічі – 3:1.

Каспер Рууд у вольовому стилі обіграв Франсіско Черундоло - 6:7(4), 6:4, 10-8.

Рафаель Ходар у 20 років став другим наймолодшим тенісистом, який здобув перемогу в одиночному матчі Кубку Лейвера. Іспанець не мав проблем із Александром Бубліком – 6:2, 6:3.

Пара Карлоса Алькараса і Якуба Меншика впоралася з дуетом Бубліка і Тейлора Фрітца з рахунком 6:4, 6:4.

Тільки Меншик від збірної Європи поступився представнику Світу Брендону Накашимі – 1:6, 6:3, 7-10.

Кубок Лейвера
Лондон, Велика Британія, хард, зал
Перший день, 25 вересня
Європа Світ 3:1

Каспер Рууд (Європа) – Франсіско Черундоло (Світ) 6:7(4) 6:4, 10-8

Якуб Меншик (Європа) – Брендон Накашима (Світ) 1:6, 6:3, 7-10

Рафаель Ходар (Європа) – Александр Бублік (Світ) 6:2, 6:3

Карлос Алькарас/Якуб Меншик (Європа) – Александр Бублік/Тейлор Фрітц (Світ) 6:4, 6:4

За кожну перемогу в перший день турніру збірним нараховується по одному очку, у другий день – по два, у третій день – по три.

Нагадаємо, що в жіночому Кубку Біллі Джин Кінг визначився перший фіналіст. Ним стала збірна Чехії. У другому півфіналі грають Україна та Італія. Анонс цього матчу доступний на сайті Чемпіон.

Карлос Алькарас Кубок Лейвера Рафаель Ходар

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