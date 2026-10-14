На Мастерсі в Шанхаї визначилася друга четвірка чвертьфіналістів

Сталі відомі останні чвертьфіналісти на Мастерсі в китайському Шанхаї. Ними стали Рафаель Ходар (13, Іспанія), Каспер Рууд (24, Норвегія), Даніїл Медведєв (5, -) та Томмі Пол (17, США).

20-річний Ходар здобув на турнірі третю трисетову перемогу, обігравши нідерландця Ботіка ван де Зандсхулпа (41) із рахунком 6:7(4), 6:4, 6:2. Це уже четвертий чвертьфінал у сезоні на Мастерсах для молодого тенісиста.

Рууд пройшов третє коло завдяки відмові четвертої ракетки світу канадця Фелікса Оже-Альяссіма. Програючи 2:5 у стартовому сеті, Оже-Альяссім відмовився від продовження боротьби через травму коліна. Тепер Рууд має виходи у чвертьфінал на всіх дев'яти турнірах серії АТР 1000. Наступним суперником норвежця стане Ходар. Гравці раніше не зустрічалися.

Медведєв переміг грека Стефаноса Циципаса (43) – 6:4, 7:5. У чвертьфіналі "нейтрал" зіграє проти Пола, який здолав бельгійця Зізу Бергса (39) із рахунком 7:6(5), 6:4. Томмі дебютуватиме на цій стадії у Шанхаї. У попередніх п'яти зустрічах він зміг перемогти Медведєва лише раз.

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Шанхаї

Алекс де Мінор (Австралія) – Александр Звєрєв (Німеччина)

Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Артур Жеа (Франція)

Рафаель Ходар (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія)

Даніїл Медведєв (-) – Томмі Пол (США)

Матчі відбудуться 15-16 жовтня.

Нагадаємо, що головний фаворит Мастерсу в Шанхаї, іспанець Карлос Алькарас вилетів у третьому колі турніру від Бергса.