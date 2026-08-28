Сіннер випередив Алькараса у списку найбільш високооплачуваних тенісистів за останній рік

Перша ракетка світу Яннік Сіннер став найбільш високооплачуваним тенісистом за останні 12 місяців. Італієць випередив іспанця Карлоса Алькараса, який посідав першу позицію протягом двох минулих років.

Рейтинг заробітків опублікувало видання Forbes.

Forbes використовує власну систему підрахунку доходів гравців, оцінюючи як їхні призові, так і цифри спонсорських контрактів поза кортом.

Десятка найбільш високооплачуваних тенісистів (призові / за спонсорськими контрактами)

Яннік Сіннер (Італія) – $58 млн ($23 млн / $35 млн) Карлос Алькарас (Іспанія) – $53,7 млн ($15,7 млн / $38 млн) Серена Вільямс (США) – $40,1 млн. ($0,1 млн / $40 млн) Аріна Сабалєнка (-) – $36,1 млн ($13,1 млн / $23 млн) Коко Гофф (США) – $35,5 млн ($7,5 млн / $28 млн) Новак Джокович (Сербія) – $30,2 млн ($5,2 млн / $25 млн) Чжен Ціньвень (Китай) – $22,6 млн ($0,6 млн / $22 млн) Іга Швьонтек (Польща) – $20,5 млн ($5,5 млн / $15 млн) Александр Звєрєв (Німеччина) – $18,7 млн ($13,7 млн / $5 млн) Єлена Рибакіна (Казахстан) – $17,4 млн ($11,4 млн / $6 млн)

Вперше у першій десятці знаходиться більше жінок, ніж чоловіків (6 проти 4). Всі суми вказані без урахування податків.

Нагадаємо, що минулого сезону найбільше заробив Алькарас, а Сіннер перебував на другій позиції.