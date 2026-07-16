Олійникова – про вихід у чвертьфінал у Румунії: Мені подобається бути вільною та креативною на корті

Олександра Олійникова після перемоги над росіянкою Єленою Пріданкіною та виходу до чвертьфіналу турніру серії WTA 250 у румунських Яссах поділилася, за рахунок чого зуміла досягти розгрому та розповіла, що їй подобається у власній грі.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Олійникова вдруге в сезоні впевнено обіграла Пріданкіну і вважає, що це стало можливим завдяки чітко вибудованому плану.

" В обох наших матчах я дуже дисципліновано дотримувалася плану, який мала заздалегідь. Тож так, обидва рази я грала дуже спокійно, чітко за своєю задумкою й тим, що хотіла реалізувати на корті".

Олександрі подобається у своєму тенісі бути вільною та креативною на корті.

"М ені подобається бути вільною на корті та подобається бути креативною. Тож це, звісно, дуже важлива частина. І я завжди намагаюся грати з духом. Для мене це надзвичайно важливо. Знаєте, деякі люди навіть казали мені: "Ти граєш як справжній український козак, як вільний воїн". Тож це, можливо, занадто великий комплімент, але в якомусь сенсі це правда. Мабуть, це дві речі, які мені подобаються".

17 липня Олійникова зустрінеться у чвертьфіналі турніру в Яссах із француженкою Кларою Бюрель, яка отримала вайлд-кард на змагання.

Нагадаємо, що напередодні Олійникова у першому колі обіграла туркеню Іпек Оз (424).