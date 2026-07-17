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Румунія дуже близька моєму серцю, – Олійникова розповіла про вихід у півфінал турніру в Яссах

Станіслав Матусевич — 17 липня 2026, 20:23
Румунія дуже близька моєму серцю, – Олійникова розповіла про вихід у півфінал турніру в Яссах
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Українська тенісистка Олександра Олійникова поділилася емоціями від виходу в другий півфінал турніру WTA у своїй кар'єрі й зізналася у прихильності до Румунії, адеж обидва успіхи сталися у цій країні.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я дуже щаслива. Звичайно, матч був надзвичайно важким. Дуже непросто грати проти суперниці, яка вміє практично все, до того ж вона дуже розумна тенісистка і справжній боєць. Я дуже рада, що зіграю у своєму другому півфіналі.

Чесно кажучи, я навіть не очікувала, що обидва ці півфінали стануться. Перший був після того, як я застрягла в ліфті, а зараз у моєму житті теж непростий період. Я з України, і через постійні російські обстріли доводиться жити у великому стресі. Дуже важко, коли місяцями не можеш повернутися додому. Тому, так, я не очікувала такого результату. Але в мене був такий настрій: я вже тут, тож маю зробити все, що в моїх силах. І мене завжди мотивує бажання якнайкраще представляти свою країну".

Олійникова заявила, що їй дуже подобається Румунія та її громадяни.

"У мене тут багато друзів. Я зіграла багато турнірів у Румунії, і ця країна дуже близька моєму серцю та моєму дому. Ми ж сусіди.

Мій перший міжнародний турнір у житті відбувся саме в Румунії. Моя тенісна кар'єра почалася в Румунії. Я хочу щиро подякувати всім, хто приходить, підтримує мене і дивиться матчі. Сподіваюся побачити вас завтра. Дякую!"

18 липня Олійникова зіграє в румунських Яссах півфінальний матч проти египтянки Маяр Шериф, яку тричі перемагала у попередніх поєдинках. 

Нагадаємо, що напередодні Олександра різко відреагувала на скандальні танці українських тенісисток Юлії Стародубцевої та Надії Кіченок під російські пісні на весіллі ексросіянки Дар'ї Касаткіної.

Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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