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WTA провела ребрендинг організації

Станіслав Матусевич — 28 лютого 2025, 15:30
WTA провела ребрендинг організації
Новий логотип WTA
wtatennis.com

Жіноча тенісна асоціація WTA представила оновлений бренд та заявила про плани популяризувати "нову еру у жіночому тенісі".

Оновлений брендинг WTA включає новий логотип та рекламну кампанію під назвою "Rally the World" (Об’єднуючи світ). У межах цієї кампанії 30- та 60-секундні ролики транслюватимуть на цифрових платформах WTA та у традиційних медіа. Телеглядачі побачать оновлену графіку вже на наступному турнірі WTA 1000, який відбудеться в американському Індіан-Веллсі.

Одна з головних змін – текстовий логотип без зображення тенісистки та ще один фірмовий яскраво-зелений колір.

Шрифти та графіка на офіційному сайті WTA були також змінені, оновлений у повному обсязі сайт запрацює у квітні. Також оновиться і стиль публікацій у соціальних мережах.

Один із нових ключових меседжів бренду "Тенісний корт – це більше, ніж просто тенісний корт".

Минулий ребрендинг WTA проводила у 2020 році.

Нагадаємо, що Барбора Крейчикова знялася з турніру в Індіан-Веллсі через травму спини.

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