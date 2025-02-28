WTA провела ребрендинг організації

Жіноча тенісна асоціація WTA представила оновлений бренд та заявила про плани популяризувати "нову еру у жіночому тенісі".

Оновлений брендинг WTA включає новий логотип та рекламну кампанію під назвою "Rally the World" (Об’єднуючи світ). У межах цієї кампанії 30- та 60-секундні ролики транслюватимуть на цифрових платформах WTA та у традиційних медіа. Телеглядачі побачать оновлену графіку вже на наступному турнірі WTA 1000, який відбудеться в американському Індіан-Веллсі.

Одна з головних змін – текстовий логотип без зображення тенісистки та ще один фірмовий яскраво-зелений колір.

Шрифти та графіка на офіційному сайті WTA були також змінені, оновлений у повному обсязі сайт запрацює у квітні. Також оновиться і стиль публікацій у соціальних мережах.

Один із нових ключових меседжів бренду "Тенісний корт – це більше, ніж просто тенісний корт".

This is not just a tennis court. This is our stage to rally the world. #WTARallyTheWorld pic.twitter.com/qA64VMcNcX — wta (@WTA) February 27, 2025

Минулий ребрендинг WTA проводила у 2020 році.

Нагадаємо, що Барбора Крейчикова знялася з турніру в Індіан-Веллсі через травму спини.