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Чинна чемпіонка Вімблдону знялася з турніру в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 25 лютого 2025, 21:23
Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова
Getty images

Чешка Барбора Крейчикова (16) оголосила про те, що не візьме участь у турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі.

Змагання з призовим фондом у $8,963,700 відбудеться з 5 по 16 березня у США.

Крейчикова, володарка двох титулів "Великого шолома", діюча чемпіонка Вімблдону, не провела у поточному сезоні ще жодного матчу через травму спини. Останній свій матч у WTA-турі вона зіграла на Підсумковому турнірі в Ер-Ріяді 8 листопада минулого року.

Нагадаємо, що інша чешка Петра Квітова повертається у великий теніс після декрету на змаганні рівня WTA 250 в американському Остіні, який проходить з 24 лютого по 2 березня.

Індіан-Веллс Барбора Крейчикова WTA 1000

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