Чинна чемпіонка залишила змагання: визначилися півфінальні пари Підсумкового турніру

Чинна чемпіонка Підсумкового турніру американка Коко Гофф (3) завершила виступи на змаганні після групової стадії. В останньому поєдинку квартету "Штеффі Граф" Гофф поступилася лідерці світового рейтингу, "нейтральній" Аріні Сабалєнці.

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:2.

В першій партії Гофф не зуміла подати на сет за рахунку 5:4 на свою користь, а потім програла тай-брейк. Надалі боротьби на корті вже не було.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 6 листопада

Аріна Сабалєнка (-) – Коко Гофф (США) 7:6(5), 6:2

Це була дванадцятий очний поєдинок суперниць, у кожної тепер по шість перемог.

Сабалєнка з трьома виграшами у трьох зустрічах вийшла у півфінал із першого місця групи "Штеффі Граф", де зіграє з американкою Амандою Анісімовою (4).

Другу позицію у квартеті посіла інша представниця США, Джессіка Пегула (5). Вона зійдеться у плейоф з Єленою Рибакіною (6, Казахстан).

Півфінальні пари WTA Finals

Аріна Сабалєнка (-) – Аманда Анісімова (США)

Джессіка Пегула (США) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

Нагадаємо, що в першому поєдинку групи "Штеффі Граф" 6 листопада Пегула обіграла італійку Жасмін Паоліні (8).