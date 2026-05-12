Гофф впоралася з Андрєєвою й вийшла у півфінал турніру в Римі

Американська тенісистка Коко Гофф (4) стала другою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Римі. У чвертьфіналі Гофф обіграла росіянку Мірру Андрєєву (7).

Гра тривала 2 години 17 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:4.

Вже у третьому поєдинку поспіль американка змушена була робити камбек після програного першого сету. У третій партії з рахунку 1:5 Андрєєва була близька до вирівнювання ситуації, однак невимушені помилки росіянки все ж вивели у півфінал Гофф.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Чвертьфінал, 12 травня

Суперниці зустрічалися вп'яте, неодмінно сильнішою виявлялася Гофф. У півфіналі опоненткою Коко стане відкриття турніру в Римі, 36-річна румунка Сорана Кирстя (27). Зазначимо, що Гофф є минулорічною фіналісткою змагань.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна свій чвертьфінальний поєдинок у Римі проведе 13 травня проти другої ракетки світу з Казахстану Єлени Рибакіної.