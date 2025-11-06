Українська правда
Пегула обіграла аутсайдерку й має хороші шанси на вихід у півфінал Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 6 листопада 2025, 17:37
Джессіка Пегула
Американка Джессіка Пегула (5) здобула свою другу перемогу на Підсумковому турнірі, який проходить у саудівському Ер-Ріяді. У матчі третього туру групи "Штеффі Граф" вона обіграла італійку Жасмін Паоліні (8), яка раніше втратила шанси пробитися до півфіналу.

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, 6 листопада

Джессіка Пегула (США) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 6:3

Це була шоста очна зустріч суперниць і п'ятий виграш Пегули.

Американка з двома перемогами у трьох зустрічах має хороші шанси на вихід у півфінал Підсумкового турніру. Чи вдасться їй це, стане відомо після завершення останнього матчу квартету між Аріною Сабалєнкою (-) та Коко Гофф (США), який відбудеться о 17:40 за київським часом.

Обидві тенісистки претендують на продовження боротьби. Білоруска має дві перемоги, американка – одну. У випадку перемоги Сабалєнки в півфінал вийдуть вона та Пегула. Якщо виграє Гофф у двох сетах, далі пройдуть Коко та Джессіка. Якщо Гофф переможе в трьох сетах, доведеться рахувати відсоток виграних геймів у спортсменок.

Нагадаємо, що у групі "Серена Вільямс" на Підсумковому турнірі перше місце посіла казахстанка Єлена Рибакіна, а другою стала американка Аманда Анісімова.

