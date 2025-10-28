Відбулося жеребкування жіночого Підсумкового турніру
Фото з відкритих джерел
На жіночому Підсумковому турнірі, який відбудеться з 1 по 8 листопада у саудівському Ер-Ріяді, проведено процедуру жеребкування.
Вісім тенісисток, які кваліфікувалися на WTA Finals, були розділені на дві групи. По дві найкращі спортсменки з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство в іграх на виліт.
Група "Штеффі Граф"
- Аріна Сабалєнка (-)
- Коко Гофф (США)
- Джессіка Пегула (США)
- Жасмін Паоліні (Італія)
Група "Серена Вільямс"
- Іга Швьонтек (Польща)
- Аманда Анісімова (США)
- Єлена Рибакіна (Казахстан)
- Медісон Кіз (США)
Чинною переможницею одиночного турніру є Гофф.
Також визначилися склади квартетів у парному розряді.
Група "Мартіна Навратілова"
- Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія)
- Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія)
- Се Шувей (Тайвань)/Альона Остапенко (Латвія)
- Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди)
Група "Лізель Губер"
- Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)
- Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Рутліфф (Нова Зеландія)
- Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-)
- Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія)
Захищати минулорічний парний титул будуть Дабровскі та Рутліфф.
Нагадаємо, що з Аріни Сабалєнки та Іги Швьонтек жіноча тенісна асоціація зняла рейтингові очки за пропуск обов'язкових турнірів серії WTA 500.