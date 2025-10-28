Українська правда
Станіслав Матусевич — 28 жовтня 2025, 19:48
Відбулося жеребкування жіночого Підсумкового турніру
Фото з відкритих джерел

На жіночому Підсумковому турнірі, який відбудеться з 1 по 8 листопада у саудівському Ер-Ріяді, проведено процедуру жеребкування.

Вісім тенісисток, які кваліфікувалися на WTA Finals, були розділені на дві групи. По дві найкращі спортсменки з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство в іграх на виліт.

Група "Штеффі Граф"

  • Аріна Сабалєнка (-)
  • Коко Гофф (США)
  • Джессіка Пегула (США)
  • Жасмін Паоліні (Італія)

Група "Серена Вільямс"

  • Іга Швьонтек (Польща)
  • Аманда Анісімова (США)
  • Єлена Рибакіна (Казахстан)
  • Медісон Кіз (США)

Чинною переможницею одиночного турніру є Гофф.

Також визначилися склади квартетів у парному розряді.

Група "Мартіна Навратілова"

  • Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія)
  • Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія)
  • Се Шувей (Тайвань)/Альона Остапенко (Латвія)
  • Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди)

Група "Лізель Губер"

  • Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)
  • Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Рутліфф (Нова Зеландія)
  • Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-)
  • Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія)

Захищати минулорічний парний титул будуть Дабровскі та Рутліфф. 

Нагадаємо, що з Аріни Сабалєнки та Іги Швьонтек жіноча тенісна асоціація зняла рейтингові очки за пропуск обов'язкових турнірів серії WTA 500.

WTA Finals Підсумковий турнір WTA Іга Швьонтек Аріна Сабалєнка

