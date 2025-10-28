Відбулося жеребкування жіночого Підсумкового турніру

На жіночому Підсумковому турнірі, який відбудеться з 1 по 8 листопада у саудівському Ер-Ріяді, проведено процедуру жеребкування.

Вісім тенісисток, які кваліфікувалися на WTA Finals, були розділені на дві групи. По дві найкращі спортсменки з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство в іграх на виліт.

Група "Штеффі Граф"

Аріна Сабалєнка (-)

Коко Гофф (США)

Джессіка Пегула (США)

Жасмін Паоліні (Італія)

Група "Серена Вільямс"

Іга Швьонтек (Польща)

Аманда Анісімова (США)

Єлена Рибакіна (Казахстан)

Медісон Кіз (США)

Чинною переможницею одиночного турніру є Гофф.

Також визначилися склади квартетів у парному розряді.

Група "Мартіна Навратілова"

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія)

Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія)

Се Шувей (Тайвань)/Альона Остапенко (Латвія)

Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди)

Група "Лізель Губер"

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Рутліфф (Нова Зеландія)

Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-)

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія)

Захищати минулорічний парний титул будуть Дабровскі та Рутліфф.

Нагадаємо, що з Аріни Сабалєнки та Іги Швьонтек жіноча тенісна асоціація зняла рейтингові очки за пропуск обов'язкових турнірів серії WTA 500.