WTA зняла рейтингові очки з двох перших ракеток світу: відома причина

Дві перші ракетки світу, білоруска Аріна Сабалєнка (1) та полька Іга Швьонтек (2) були покарані жіночою тенісною асоціацією WTA за недостатню участь в обов'язкових турнірах серії WTA 500.

Про це повідомляє Tennis365.

Гравці зобов'язані брати участь як мінімум у шести турнірах WTA 500 щосезону, якщо тільки вони не травмовані або не мають поважної особистої причини. Ті, хто порушує правило, втрачають рейтингові очки, зароблені на більшій події під час сезону, а потім отримують нуль очок за пропуск турніру 500-го рівня.

Оскільки кампанія-2025 добігає кінця, у календарі не залишилося більше турнірів WTA 500, а оновлений рейтинг WTA розкриває останні зняття очок у гравчинь.

В оновленому рейтингу від 27 жовтня Сабалєнка втратила 120 очок за Дубай, а Швьонтек – 108 за Штутгарт, але вони, як і раніше, посідають два перші місця в жіночому табелі про ранги.

Окрім лідерок, зняття очок отримали ще дві тенісистки з топ-10 світового рейтингу. Обидві представляють США. Аманда Анісімова (4) втратила 27 очок, а Медісон Кіз (7) – 60.