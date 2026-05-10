П'ята ракетка світу в 32 роки вперше в кар'єрі виграла матч з рахунком 6:0, 6:0
Джессіка Пегула
32-річна американська тенісистка Джессіка Пегула (5) вперше в кар'єрі здобула перемогу, не віддавши суперниці жодного гейму. У третьому колі турніру серії WTA 1000 в Римі постраждала швейцарка Ребека Масарова (160). Для розгрому Пегулі знадобилася лише година часу.
Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Третє коло, 10 травня
Джессіка Пегула (США) – Ребека Масарова (Швейцарія) 6:0, 6:0
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Пегула зіграє проти сильнішої в матчі між росіянкою Людмилою Самсоновою (21) та австрійкою Анастасією Потаповою (38).
Нагадаємо, що трохи раніше в 1/8 фіналу турніру в Римі вийшла найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (10).