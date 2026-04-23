Кіченок і Кравчик дали бій другим сіяним у Мадриді, але поступилися

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик поступилися в першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді другим сіяним, Катерині Синяковій (Чехія) та Тейлор Таунсенд (США).

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 1:6, 8-10.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 3 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло парного розряду, 23 квітня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) 6:3, 1:6, 8-10

Нагадаємо, що трохи раніше в Мадриді на старті парного розряду програла Марта Костюк разом із данкою Кларою Таусон.