Кіченок і Кравчик дали бій другим сіяним у Мадриді, але поступилися
Людмила Кіченок (справа) і Дезіре Кравчик
btu.org.ua
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик поступилися в першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді другим сіяним, Катерині Синяковій (Чехія) та Тейлор Таунсенд (США).
Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 1:6, 8-10.
За поєдинок Кіченок і Кравчик 3 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 2 брейки.
Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Перше коло парного розряду, 23 квітня
Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) 6:3, 1:6, 8-10
Нагадаємо, що трохи раніше в Мадриді на старті парного розряду програла Марта Костюк разом із данкою Кларою Таусон.