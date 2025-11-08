Визначилися несподівані фіналістки парного розряду Підсумкового турніру

За результатами півфінальних матчів стали відомі фіналістки парного розряду на жіночому Підсумковому турнірі. Тімеа Бабош (Угорщина) та Луїза Стефані (Бразилія) у вирішальному матчі протистоятимуть Вероніці Кудерметовій (-) та Елізе Мертенс (Бельгія).

Бабош і Стефані обіграли пару Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) з рахунком 6:4, 7:6(5).

Четвертий сіяний дует Кудерметової та Мертенс несподівано переміг лідерок світового рейтингу, Катерину Синякову (Чехія) та Тейлор Таунсенд (США) – 4:6, 7:6(6), 10-6, відігравши при цьому один матч-пойнт суперниць.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Півфінали, пари, 7 листопада

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) – Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) 6:4, 7:6(5)

Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) 4:6, 7:6(6), 10-6

Фінальний поєдинок відбудеться 8 листопада о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні на Підсумковому турнірі визначилися фіналістки в жіночому одиночному розряді.