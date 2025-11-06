Без чинних чемпіонок: визначилися півфіналістки в парному розряді Підсумкового турніру

Півфіналістками Підсумкового турніру в парному розряді від групи "Лізель Губер" стали дуети Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) та Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Синякова і Таунсенд достроково виграли квартет, і в третьому матчі здобули третю звитягу, цього разу над росіянками Міррою Андрєєвою та Діаною Шнайдер – 6:2, 6:4.

Бабош і Стефані в очному суперництві залишили без плейоф чинних чемпіонок турніру, пару Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія). Рахунок зустрічі 2:6, 7:5, 10-5.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, пари, 6 листопада

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-) 6:2, 6:4

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) – Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 2:6, 7:5, 10-5

Оскільки змагання у групі "Мартіна Навратілова" завершилися напередодні, на Підсумковому турнірі визначилися півфінальні пари.

Півфінальні пари в парному розряді на WTA Finals

Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія)

Вероніка Кудерметова (-)/Еліза Мертенс (Бельгія) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США)

Нагадаємо, що на жіночому Підсумковому турнірі визначилися півфінальні пари в одиночному розряді.