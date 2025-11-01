Італійська пара здобула перемогу в стартовому матчі Підсумкового турніру
У першому матчі жіночого Підсумкового турніру в парному розряді італійська пара Сара Еррані/Жасмін Паоліні впевнено обіграла дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).
Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.
Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) 6:3, 6:3
Це була третя очна зустріч суперниць і друга перемога італійок.
Обидві пари виступають у групі "Мартіна Навратілова", де їхніми суперницями є ще два дуети: Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) та Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія), які зіграють між собою 1 листопада орієнтовно о 20:00 за київським часом.
Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.
Раніше повідомлялося, що Жасмін Паоліні захворіла напередодні Підсумкового турніру.