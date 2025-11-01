Італійська пара здобула перемогу в стартовому матчі Підсумкового турніру

У першому матчі жіночого Підсумкового турніру в парному розряді італійська пара Сара Еррані/Жасмін Паоліні впевнено обіграла дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 1 листопада

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) 6:3, 6:3

Це була третя очна зустріч суперниць і друга перемога італійок.

Обидві пари виступають у групі "Мартіна Навратілова", де їхніми суперницями є ще два дуети: Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) та Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія), які зіграють між собою 1 листопада орієнтовно о 20:00 за київським часом.

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Раніше повідомлялося, що Жасмін Паоліні захворіла напередодні Підсумкового турніру.