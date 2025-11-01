Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Восьма ракетка світу має проблеми зі здоров'ям перед стартом Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 1 листопада 2025, 13:33
Восьма ракетка світу має проблеми зі здоров'ям перед стартом Підсумкового турніру
Жасмін Паоліні
Getty images

Восьма ракетка світу італійка Жасмін Паоліні пропустила медіадень і пресконференцію перед стартом жіночого Підсумкового турніру в саудівському Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Tennis World Italia.

Причиною відсутності гравчині на офіційних заходах називається застуда та болі у горлі.

Паоліні єдиною з усіх тенісисток, які кваліфікувалися на WTA Finals, повинна зіграти на турнірі і в одиночному, і в парному розряді. Її напарниця Сара Еррані повідомила наступне:

"На жаль, вона не дуже добре почувається, потрібно, щоб вона відпочила і була в оптимальній формі. Вона погано почувається, але я впевнена, що вона покаже свій найкращий рівень на цьому турнірі".

Уже в суботу, 1 листопада, Паоліні та Еррані мають провести в Ер-Ріяді стартовий матч парного розряду проти дуету Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди). А наступного дня Паоліні зіграє одиночний поєдинок проти першої ракетки світу, "нейтральної" Аріни Сабаленки.

Нагадаємо, на сайті Чемпіон ви можете ознайомитися із прев'ю до жіночого Підсумкового турніру.

Хвороба Сара Еррані Жасмін Паоліні

Жасмін Паоліні

Чотири американки проти решти світу: прев’ю жіночого Підсумкового турніру
Росіянки не кваліфікувалися: Визначилася остання учасниця жіночого Підсумкового турніру
Світоліна втратила одну сходинку, Костюк і Ястремська піднялися в оновленому рейтингу WTA
Визначилася сьома учасниця жіночого Підсумкового турніру
Кривдниця Ястремської стала першою фіналісткою турніру в Нінбо

Останні новини