Восьма ракетка світу має проблеми зі здоров'ям перед стартом Підсумкового турніру

Восьма ракетка світу італійка Жасмін Паоліні пропустила медіадень і пресконференцію перед стартом жіночого Підсумкового турніру в саудівському Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Tennis World Italia.

Причиною відсутності гравчині на офіційних заходах називається застуда та болі у горлі.

Паоліні єдиною з усіх тенісисток, які кваліфікувалися на WTA Finals, повинна зіграти на турнірі і в одиночному, і в парному розряді. Її напарниця Сара Еррані повідомила наступне:

"На жаль, вона не дуже добре почувається, потрібно, щоб вона відпочила і була в оптимальній формі. Вона погано почувається, але я впевнена, що вона покаже свій найкращий рівень на цьому турнірі".

Уже в суботу, 1 листопада, Паоліні та Еррані мають провести в Ер-Ріяді стартовий матч парного розряду проти дуету Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди). А наступного дня Паоліні зіграє одиночний поєдинок проти першої ракетки світу, "нейтральної" Аріни Сабаленки.

