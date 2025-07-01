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Легенда в дії: Світоліна переписала рекорд України

Ігор Грачов — 1 липня 2025, 11:30
Getty images
Легенда в дії: Світоліна переписала рекорд України

Переможний старт Еліни Світоліної на Вімблдоні-2025 увійшов в історію: наша зіркова тенісистка розпочала свій 45 турнір "Великого шолома" в основній сітці – і цим повторила національний рекорд.

До цього рекорд одноосібно належав Лесі Цуренко. Проте вже у серпні, на US Open-2025, Еліна з великою ймовірністю стане одноосібною рекордсменкою України.

Топ українців за кількістю участей в основній сітці Grand Slam:

  • Еліна Світоліна – 45
  • Леся Цуренко – 45
  • Катерина Бондаренко – 39
  • Сергій Стаховський – 37
  • Андрій Медведєв – 34
  • Олександр Долгополов – 30
  • Альона Бондаренко – 26
  • Катерина Байндль – 25
  • Марта Костюк – 22
  • Даяна Ястремська – 22
  • Тетяна Перебийніс – 19

Додамо, що з урахуванням кваліфікацій, беззаперечне лідерство серед українців утримує Сергій Стаховський – 64 (!) старти. Слідом за ним – лідерка серед жінок Леся Цуренко із 55 участями, а замикає трійку Катерина Бондаренко (Володько), на рахунку якої 51 турнір. У співавторки головного рекорду, Еліни Світоліної, – 48 участей (4 місце).

А якщо говорити про топ-трійку жінок за кількістю виступів в основі одиночного розряду на ВШ у Відкритій ері, то вона виглядає так: Вінус Вільямс (93), Серена Вільямс (81), Алізе Корне (72).

Ігор Грачов для "Чемпіона"

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