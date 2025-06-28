719 ракетка світу подолав кваліфікацію Вімблдону та не отримає призові через дивну причину

21-річний британський тенісист Олівер Тарвет (719) несподівано пройшов кваліфікацію на Вімблдоні 2025. Однак левову частку своїх призових за турнір гравець не зможе отримати через правила американської системи студентського спорту, яка передбачає аматорський статус спортсменів і обмежує їхні можливості здобувати винагороду.

Про це повідомляє ВВС.

Тарвет у кваліфікації Вімблдону переміг тенісистів, які знаходяться набагато вище за нього у світовому рейтингу: Теренса Атмане (126, Франція), Алексіса Галарно (210, Канада) та Александера Блокса (144, Бельгія). Студент американського університету Сан-Дієго став першим британцем із 2017 року, який подолав кваліфікацію на трав'яному мейджорі.

Однак чинні правила NCAA дозволяють заробляти гравцям до 10 000 доларів на рік, не враховуючи компенсацій витрат на участь у турнірах. За перше коло основної сітки Вімблдону призові складають 66 000 фунтів стерлінгів.

"Я знаю, що були скарги з цього приводу, але не хочу говорити занадто багато і переходити межі. На мій погляд, я чесно заробив ці гроші. Не вважаю, що вони мені не за правом дісталися. Було б добре, якби правила NCAA змінилися, але мені не хочеться втручатися. Це не зовсім моя роль. Але цього тижня я зіграв відмінно. Думаю, я заслужив на ці призові", – заявив сам Тарвет.

У першому колі основної сітки Вімблдону Олівер зіграє проти ще одного кваліфаєра, швейцарця Леандро Рієді (506). Призові за вихід другого раунду мейджору складають 99 000 фунтів стерлінгів. Стартує турнір у понеділок, 30 червня.

Нагадаємо, що організатори Вімблдону повідомили про рекордний призовий фонд турніру поточного року.