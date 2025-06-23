Дві українки отримали перших суперниць у кваліфікації Вімблдону

Українські тенісистки Дар'я Снігур (163) та Олександра Олійникова (196) отримали перших суперниць у кваліфікації Вімблдону 2025.

Снігур у першому колі зустрінеться з туркенею Берфу Дженгіз (380). Раніше вони провели між собою два поєдинки на рівні ITF, обидва рази сильнішою була наша спортсменка.

Олійникова, для якої виступ на Вімблдоні стане дебютним серед усіх турнірів Grand Slam, зіграє проти француженки Діан Паррі (113). Це буде перша очна зустріч між ними.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева виступлять на британському мейджорі в основній сітці. Ангеліна Калініна, яка також за рейтингом потрапляла в основу Вімблдона, пропустить змагання через травму.