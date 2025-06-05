П'ятеро українок виступлять в основній сітці Вімблдону, двоє – у кваліфікації

Визначилися заявочні списки на потрапляння в основну та кваліфікаційну сітку третього турніру Grand Slam поточного сезону, Вімблдону.

Про це інформує офіційний сайт змагань.

В основній сітці головного трав'яного турінру року зіграють п'ятеро українок: Еліна Світоліна (14), Марта Костюк (25), Даяна Ястремська (48), Юлія Стародубцева (81) та Ангеліна Калініна (113).

Кваліфікацію Вімблдону проходитимуть Дар'я Снігур (151) та Олександра Олійникова (217).

Для 24-річної Олійникової це буде дебютний виступ на турнірах Grand Slam. Попри те, що WTA відібрала в неї рейтингові очки за перемогу на змаганні ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула на початку травня, Олександра змогла набрати достатньо балів для потрапляння у кваліфікацію Вімблдону.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу у чвертьфіналі Ролан Гаррос 2025, поступившись чинній чемпіонці змагань польці Ізі Швьонтек.