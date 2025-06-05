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П'ятеро українок виступлять в основній сітці Вімблдону, двоє – у кваліфікації

Станіслав Матусевич — 5 червня 2025, 13:35
П'ятеро українок виступлять в основній сітці Вімблдону, двоє – у кваліфікації
Олександра Олійникова
Instagram Олександри Олійникової

Визначилися заявочні списки на потрапляння в основну та кваліфікаційну сітку третього турніру Grand Slam поточного сезону, Вімблдону.

Про це інформує офіційний сайт змагань.

В основній сітці головного трав'яного турінру року зіграють п'ятеро українок: Еліна Світоліна (14), Марта Костюк (25), Даяна Ястремська (48), Юлія Стародубцева (81) та Ангеліна Калініна (113).

Кваліфікацію Вімблдону проходитимуть Дар'я Снігур (151) та Олександра Олійникова (217).

Для 24-річної Олійникової це буде дебютний виступ на турнірах Grand Slam. Попри те, що WTA відібрала в неї рейтингові очки за перемогу на змаганні ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула на початку травня, Олександра змогла набрати достатньо балів для потрапляння у кваліфікацію Вімблдону.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу у чвертьфіналі Ролан Гаррос 2025, поступившись чинній чемпіонці змагань польці Ізі Швьонтек.

Grand Slam WTA Ангеліна Калініна Вімблдон Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Олександра Олійникова Дар'я Снігур Ролан Гаррос 2025

Еліна Світоліна

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