Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Сачко поступився у стартовому матчі кваліфікації Вімблдону

Станіслав Матусевич — 23 червня 2025, 17:48
Сачко поступився у стартовому матчі кваліфікації Вімблдону
Віталій Сачко
Instagram

Віталій Сачко (213) не зумів вийти у півфінал кваліфікації Вімблдону. На старті попередніх змагань він поступився казахстанцю Бейбіту Жукаєву (251).

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 7:6(3) на користь Жукаєва.

За поєдинок Сачко 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 3 брейки. Його суперник виконав 21 ейс, 5 разів помилився на подачі та зробив 3 брейки.

Wimbledon Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,750,000
Чвертьфінал кваліфікації, 23 червня

Бейбіт Жукаєв (Казахстан) – Віталій Сачко (Україна) 7:5, 4:6, 7:6(3)

Суперники раніше не зустрічалися. Для Сачка це третя в кар'єрі участь у трав'яному мейджорі, жодного матчу йому поки не вдалося виграти.

Нагадаємо, що Дар'я Снігур та Олександра Олійникова отримали перших суперниць у кваліфікації вімблдону.

Grand Slam Вімблдон Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко опустився на чотири позиції, Алькарас наближається до Сіннера в оновленому рейтингу АТР
Сачко опустився на чотири позиції, Сіннер продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР
Сачко не зумів виграти стартовий матч на челенджері у Перуджі
Сачко наближається до 200 найкращих, Сіннер впевнено лідирує в оновленому рейтингу АТР
Сачко не зумів вийти у фінал челенджеру в Чехії

Останні новини