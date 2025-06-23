Сачко поступився у стартовому матчі кваліфікації Вімблдону

Віталій Сачко (213) не зумів вийти у півфінал кваліфікації Вімблдону. На старті попередніх змагань він поступився казахстанцю Бейбіту Жукаєву (251).

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 7:6(3) на користь Жукаєва.

За поєдинок Сачко 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 3 брейки. Його суперник виконав 21 ейс, 5 разів помилився на подачі та зробив 3 брейки.

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Чвертьфінал кваліфікації, 23 червня

Бейбіт Жукаєв (Казахстан) – Віталій Сачко (Україна) 7:5, 4:6, 7:6(3)

Суперники раніше не зустрічалися. Для Сачка це третя в кар'єрі участь у трав'яному мейджорі, жодного матчу йому поки не вдалося виграти.

Нагадаємо, що Дар'я Снігур та Олександра Олійникова отримали перших суперниць у кваліфікації вімблдону.