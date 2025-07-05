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Чемпіонка Вімблдону 2022 залишила цьогорічний турнір на стадії третього кола

Станіслав Матусевич — 5 липня 2025, 17:44
Чемпіонка Вімблдону 2022 залишила цьогорічний турнір на стадії третього кола
Єлєна Рибакіна
Getty images

Переможниця Вімблдону 2022 Єлена Рибакіна (11) залишила цьогорічний британський мейджор на стадії третього кола. Казахстанка програла данці Кларі Таусон (22).

Зустріч тривала 2 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(6), 6:3.

Поєдинок призупинявся у другому сеті за рахунку 4:2. 40:30 на подачі Таусон через дощ, однак Рибакіній це не допомогло змінити хід поєдинку. Єлена вважалася однією з головних фавориток змагань.

За поєдинок Рибакіна 5 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та не реалізувала жодного брейк-пойнту з 4 можливих. Її суперниця виконала 3 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Вімблдон Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Третє коло, 5 липня

Клара Таусон (Данія)  Єлена Рибакіна (Казахстан) 7:6(6), 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, данка виграла перший поєдинок. У наступному колі змагань Таусон зіграє з переможницею матчу між Ігою Швьонтек (4, Польща) та Даніель Коллінз (54, США).

Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська останньою з наших тенісисток залишила Вімблдон, поступившись у третьому раунді іспанці Джессіці Бузас Манейро (62).

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Єлєна Рибакіна

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