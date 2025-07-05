Матч Ястремської на Вімблдоні перервано мінімум на півтори години

Матч Даяни Ястремської (42) у третьому колі Вімблдону проти іспанки Джессіки Бузас Манейро (62) перервано через дощ. На момент зупинки зустрічі Даяна програла перший сет 1:6, однак була попереду 3:0 з двома брейками у другій партії.

Поєдинок поновиться не раніше, ніж о 15:30 за київським часом, якщо дощ припиниться. В іншому випадку перерва у зустрічі триватиме довше.

Пауза стала для Ястремської дуже невчасною. Вона без шансів програла першу партію, однак у другій знайшла свою гру, взяла три гейми й мала серйозну психологічну перевагу над суперницею. Дощ може дати шанс для суперниці морально відновитися.

Нагадаємо, що у першому колі Вімблдону Ястремська обіграла другу ракетку світу американку Коко Гофф. У надскладному матчі другого раунду змагань українка перемогла росіянку Анастасію Захарову (95).