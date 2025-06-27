П'ять українок дізналися суперниць на старті парного розряду Вімблдону

Відбулося жеребкування основної сітки парного розряду Вімблдону. Перших суперниць отримали п'ятеро українських тенісисток, дві з яких зіграють в одній парі.

Людмила Кіченок та австралійка Еллен Перес, посіяні під 7 номером, стартують матчем проти китайського дуету Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.

Марта Костюк разом з Єленою Габріелою Русе з Румунії в першому колі зіграють проти пари Анастасія Севастова (Латвія)/Яніна Вікмаєр (Бельгія).

Надія Кіченок і Юлія Стародубцева зустрінуться з п'ятнадцятими сіяними, Єкатериною Александровою (-)/Чжан Шуай (Китай).

Даяна Ястремська та нідерландка Бібіане Схофс протистоятимуть шістнадцятому сіяному тандему зі США Керолайн Доулгайд/Софія Кенін.

Нагадаємо, що чотири українки дізналися суперниць у першому колі одиночного розряду Вімблдону.