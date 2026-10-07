Кравченко програв третьому сіяному в першому колі челенджеру в Іспанії
Георгій Кравченко
ФТУ
Георгій Кравченко (313) поступився третьому сіяному боснійцю Даміру Джумгуру (103) у першому колі челенджеру в іспанській Вільєні.
Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.
За поєдинок Кравченко 3 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 1 брейк. Його суперник виконав 2 ейси, зробив 3 помилки на подачі та 3 брейки.
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Вільєна, Іспанія, хард
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Перше коло, 7 жовтня
Георгій Кравченко (Україна) – Дамір Джумгур (Боснія і Герцеговина) 5:7, 3:6
Тенісисти зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішим був Джумгур.
Нагадаємо, що в оновленому цього тижня рейтингу АТР Кравченко втратив чотири позиції.