Звєрєв стартував із перемоги у тригодинному матчі-трилері на турнірі АТР 500 у Відні

Друга ракетка світу німець Александр Звєрєв здобув украй важку перемогу в матчі першого кола турніру серії АТР 500 у Відні. Він у трьох партіях здолав іспанця Мартіна Ландалусе (67).

Гра тривала 3 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 3:6, 7:6(11).

Звєрєв завершив поєдинок з п'ятого матч-пойнту, при цьому його суперник мав 4 шанси вирішити долю матчу на власну користь.

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Відень, Австрія, хард (зал)

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Перше коло, 27 жовтня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Мартін Ландалусе (Іспанія) 7:5, 3:6, 7:6(11)

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Звєрєв зіграє з сильнішим у матчі між Таллоном Грікспором (50, Нідерланди) та Брендоном Накашимою (17, США).

Зазначимо, що у Відні Александру потрібно дійти до півфіналу, щоб із наступного тижня очолити світовий рейтинг.

Нагадаємо, що перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер повідомив про повернення на корт після п'ятимісячної перерви.