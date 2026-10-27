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Звєрєв стартував із перемоги у тригодинному матчі-трилері на турнірі АТР 500 у Відні

Станіслав Матусевич — 27 жовтня 2026, 22:22
Звєрєв стартував із перемоги у тригодинному матчі-трилері на турнірі АТР 500 у Відні
Александр Звєрєв
Getty images

Друга ракетка світу німець Александр Звєрєв здобув украй важку перемогу в матчі першого кола турніру серії АТР 500 у Відні. Він у трьох партіях здолав іспанця Мартіна Ландалусе (67).

Гра тривала 3 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 3:6, 7:6(11).

Звєрєв завершив поєдинок з п'ятого матч-пойнту, при цьому його суперник мав 4 шанси вирішити долю матчу на власну користь.

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Перше коло, 27 жовтня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Мартін Ландалусе (Іспанія) 7:5, 3:6, 7:6(11)

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Звєрєв зіграє з сильнішим у матчі між Таллоном Грікспором (50, Нідерланди) та Брендоном Накашимою (17, США).

Зазначимо, що у Відні Александру потрібно дійти до півфіналу, щоб із наступного тижня очолити світовий рейтинг.

Нагадаємо, що перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер повідомив про повернення на корт після п'ятимісячної перерви.

Александр Звєрєв

Александр Звєрєв

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