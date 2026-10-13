Визначилися перші чвертьфіналісти Мастерсу в Шанхаї

13 жовтня визначилася перша четвірка чвертьфіналістів на Мастерсі в Шанхаї. До неї увійшли Алекс де Мінор (9, Австралія), Артур Жеа (56, Франція), Александр Звєрєв (2, Німеччина) та Алехандро Давидович Фокіна (26, Іспанія).

Де Мінор у найкоротшому поєдинку дня обіграв "нейтрального" Карена Хачанова (27) з рахунком 6:3. 6:4. Австралієць здобув дев'яту перемогу в останніх десяти поєдинках і другий сезон поспіль вийшов до чвертьфіналу в Шанхаї.

Суперником Алекса стане майбутня перша ракетка світу Звєрєв, який виграв обидва тай-брейки у трисетовому поєдинку у казахстанця Александра Бубліка (22) – 7:6(6), 4:6, 7:6(1). Німець дістався до 40-го чвертьфіналу на Мастерсах, що є дев'ятим результатом в історії. Звєрєв 8 разів переміг де Мінора в 12 особистих зустрічах.

Жеа продовжив свою серію несподіваних перемог у Шанхаї, після Бена Шелтона (4) обігравши чеха Якуба Меншика (15) – 7:6(4), 6:4. Артур уперше в кар'єрі зірає у чвертьфіналі Мастерсу.

Давидович Фокіна був сильнішим за поляка Губерта Гуркача (34) з рахунком 1:6, 6:3, 7:6(6). Іспанець продовжив перемагати в Китаї, адже завоював титул на попередньому турнірі АТР 250 у Ченду, здолавши в фіналі саме Гуркача. Давидович Фокіна і Жеа раніше не зустрічалися.

Перші чвертьфінальні пари Мастерсу в Шанхаї

Алекс де Мінор (Австралія) – Александр Звєрєв (Німеччина)

Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Артур Жеа (Франція)

Нагадаємо, що головний фаворит Мастерсу в Шанхаї, іспанець Карлос Алькарас вилетів у третьому колі турніру.