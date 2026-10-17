Звєрєв несподівано поступився у півфіналі Мастерсу в Шанхаї

Друга ракетка світу німець Александр Звєрєв не зумів вийти у півфінал Мастерсу в Шанхаї. У півфінальному поєдинку він поступився іспанцю Алехандро Давидовичу Фокіні (26).

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 3:6.

Rolex Shanghai Masters – Masters АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінали, 16 жовтня

Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 5:7, 6:4, 6:3

Тенісисти зустрічалися ввосьме, іспанець здобув другу перемогу. У вирішальному матчі змагань Давидович Фокіна зіграє з сильнішим у півфінальному поєдинку між співвітчизником Рафаелем Ходаром (13) і "нейтральним" Даніїлом Медведєвим (5).

Алехандро вперше з 2022 року і загалом вдруге в кар'єрі вийшов у фінал Мастерсу.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Мастерсу в Шанхаї монегаск Валентен Вашеро (14) завершив боротьбу на стадії третього кола.