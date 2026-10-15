Звєрєв упевнено йде до фіналу: на Мастерсі в Шанхаї визначилися перші півфіналісти

Визначилася перша півфінальна пара Мастерсу в китайському Шанхаї. Майбутня перша ракетка світу Александр Звєрєв (2) зустрінеться з іспанцем Алехандро Давидовичем Фокіною (26).

Звєрєв у чвертьфіналі упевнено переміг австралійця Алекса де Мінора (9), відігравши усі 5 брейк-пойнтів суперника – 6:4, 6:4. Німець утретє в кар'єрі вийшов у півфінал в Шанхаї. Востаннє він робив це у 2019 році.

Давидович Фокіна провів на корті у чвертьфіналі лише 24 хвилини. Його суперник, француз Артур Жеа (56), відчув дискомфорт ще на розминці перед матчем, і за рахунку 1:4 у першому сеті знявся через травму правої ноги. Іспанець раніше не доходив до півфіналу в Шанхаї.

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Чвертьфінали, 15 жовтня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Алекс де Мінор (Австралія) 6:4, 6:4

Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Артур Жеа (Франція) 4:1, відмова Жеа

Звєрєв і Давидович Фокіна провели між собою сім поєдинків, шість перемог в активі німця. Їхній півфінал у Шанхаї відбудеться 17 жовтня.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Мастерсу в Шанхаї монегаск Валентен Вашеро (14) завершив боротьбу на стадії третього кола.