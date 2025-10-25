Друга та третя ракетки світу зіграють в фіналі турніру АТР у Відні

Визначилися фіналісти турніру серії АТР 500 в австрійському Відні. Ними стали двоє представників топ-3 світового рейтингу: італієць Яннік Сіннер (2) та німець Александр Звєрєв (3).

Сіннер у півфіналі вдваднадцяте за 12 проведених очних поєдинків обіграв австралійця Алекса де Мінора (7) – 6:3, 6:4. Яннік боротиметься за четвертий титул у поточному сезоні та 22-й загалом.

Звєрєв переміг італійця Лоренцо Музетті (8) з рахунком 6:4, 7:5 і вийшов у 25 фінал у своїй кар'єрі. Цього року йому вдалося перемогти лише на домашньому турнірі в Мюнхені.

Сіннер і Звєрєв провели між собою сім матчів, чотири з яких виграв німець.

Erste Bank Open – АТР 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд: $2,898,475

Півфінали, 25 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія) 6:3, 6:4

Александр Звєрєв (Німеччина) – Лоренцо Музетті (Італія) 6:4, 7:5

Фінал відбудеться 26 жовтня о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що минулого тижня Яннік Сіннер став чемпіоном комерційного турніру Six Kings Slam.