Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Друга та третя ракетки світу зіграють в фіналі турніру АТР у Відні

Станіслав Матусевич — 25 жовтня 2025, 21:55
Друга та третя ракетки світу зіграють в фіналі турніру АТР у Відні
Яннік Сіннер
Getty images

Визначилися фіналісти турніру серії АТР 500 в австрійському Відні. Ними стали двоє представників топ-3 світового рейтингу: італієць Яннік Сіннер (2) та німець Александр Звєрєв (3).

Сіннер у півфіналі вдваднадцяте за 12 проведених очних поєдинків обіграв австралійця Алекса де Мінора (7) – 6:3, 6:4. Яннік боротиметься за четвертий титул у поточному сезоні та 22-й загалом.

Звєрєв переміг італійця Лоренцо Музетті (8) з рахунком 6:4, 7:5 і вийшов у 25 фінал у своїй кар'єрі. Цього року йому вдалося перемогти лише на домашньому турнірі в Мюнхені.

Сіннер і Звєрєв провели між собою сім матчів, чотири з яких виграв німець.

Erste Bank Open АТР 500
Відень, Австрія, хард (зал)
Призовий фонд: $2,898,475
Півфінали, 25 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) Алекс де Мінор (Австралія) 6:3, 6:4

Александр Звєрєв (Німеччина) Лоренцо Музетті (Італія) 6:4, 7:5

Фінал відбудеться 26 жовтня о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що минулого тижня Яннік Сіннер став чемпіоном комерційного турніру Six Kings Slam.

АТР Яннік Сіннер Лоренцо Музетті Александр Звєрєв Алекс де Мінор

Яннік Сіннер

Відомі перші четверо учасників чоловічого Підсумкового турніру
Сіннер пояснив причину відмови від участі в фінальному раунді Кубку Девіса
Визначилися склади збірних команд на фінальний раунд Кубку Девіса
Сіннер став чемпіоном турніру Six Kings Slam
Джокович – про чергову поразку від Сіннера: Хотів би обмінятися тілами з кимось молодшим

Останні новини