Сіннер став чемпіоном турніру Six Kings Slam

Друга ракетка світу Яннік Сіннер став переможцем комерційного турніру Six Kings Slam, який з 15 по 18 жовтня проходив у саудівському Ер-Ріяді. У фінальному поєдинку італієць переміг лідера світового рейтингу Карлоса Алькараса з Іспанії.

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Сіннер володів повною перевагою, не дозволивши супернику за гру здобути жодного брейк-пойнту.

Six Kings Slam

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $13,500,000

Фінал, 18 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 6:2, 6:4

Сіннер другий рік поспіль став тріумфатором змагань. За перемогу Сіннер отримає призові в розмірі 6 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що третє місце в турнірі посів американець Тейлор Фрітц, якому Новак Джокович програв перший сет, після чого вирішив припинити боротьбу в поєдинку.