Сіннер став чемпіоном турніру Six Kings Slam
Яннік Сіннер
Getty Images
Друга ракетка світу Яннік Сіннер став переможцем комерційного турніру Six Kings Slam, який з 15 по 18 жовтня проходив у саудівському Ер-Ріяді. У фінальному поєдинку італієць переміг лідера світового рейтингу Карлоса Алькараса з Іспанії.
Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.
Сіннер володів повною перевагою, не дозволивши супернику за гру здобути жодного брейк-пойнту.
Six Kings Slam
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $13,500,000
Фінал, 18 жовтня
Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 6:2, 6:4
Сіннер другий рік поспіль став тріумфатором змагань. За перемогу Сіннер отримає призові в розмірі 6 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що третє місце в турнірі посів американець Тейлор Фрітц, якому Новак Джокович програв перший сет, після чого вирішив припинити боротьбу в поєдинку.