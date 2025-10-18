Українська правда
Сіннер став чемпіоном турніру Six Kings Slam

Станіслав Матусевич — 18 жовтня 2025, 23:17
Яннік Сіннер
Getty Images

Друга ракетка світу Яннік Сіннер став переможцем комерційного турніру Six Kings Slam, який з 15 по 18 жовтня проходив у саудівському Ер-Ріяді. У фінальному поєдинку італієць переміг лідера світового рейтингу Карлоса Алькараса з Іспанії.

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Сіннер володів повною перевагою, не дозволивши супернику за гру здобути жодного брейк-пойнту.

Six Kings Slam
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $13,500,000
Фінал, 18 жовтня

Яннік Сіннер (Італія)  Карлос Алькарас (Іспанія) 6:2, 6:4

Сіннер другий рік поспіль став тріумфатором змагань. За перемогу Сіннер отримає призові в розмірі 6 мільйонів доларів. 

Нагадаємо, що третє місце в турнірі посів американець Тейлор Фрітц, якому Новак Джокович програв перший сет, після чого вирішив припинити боротьбу в поєдинку.

