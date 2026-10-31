Фаворити пройшли далі: визначилися півфіналісти турніру АТР 500 у Відні

Четверо представників топ-10 світового рейтингу вийшли у півфінал на турнірі серії АТР 500 у Відні. Свої чвертьфінальні матчі виграли Александр Звєрєв (2, Німеччина), Карлос Алькарас (3, Іспанія), Даніїл Медведєв (5, -) та Алекс де Мінор (10, Австралія).

Майбутній лідер рейтингу Звєрєв розгромив британця Артура Фері (35) з рахунком 6:0, 6:2. Александр вийшов у 90-й півфінал турнірів АТР у кар'єрі і 12-й поточного сезону.

Суперником Звєрєва у півфіналі стане де Мінор, який обіграв італійця Маттео Берреттіні (48) – 7:6(2), 6:2. Німець переміг австралійця у 9 з 11 особистих зустрічей, зокрема, у чвертьфіналі Мастерсу в Шанхаї двотижневої давнини.

Алькарас здолав американця Томмі Пола (14) з рахунком 6:4, 7:6(2) і продовжив серію перемог на турнірах АТР 500 до 24 матчів. Поточного сезону Карлос не програв ще жодного поєдинку на "п'ятисотниках".

Медведєв не мав проблем із французьким ветераном Адріаном Маннаріно (73) – 6:2, 6:3. У півфіналі він зустрінеться з Алькарасом, якому програв шість ігор із дев'яти.

Півфінальні пари турніру у Відні

Александр Звєрєв (Німеччина) – Алекс де Мінор (Австралія)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Адріан Маннаріно (Франція)

Матчі відбудуться 1 листопада.

Нагадаємо, що на турнірі аналогічної категорії в Базелі жоден з представників топ-10 рейтингу АТР не дістався до півфіналу.