Звєрєв несподівано програв у півфіналі турніру у Відні

Друга ракетка світу німець Александр Звєрєв не зумів вийти в фінал турніру серії АТР 500 у Відні. Майбутній лідер світового рейтингу поступився австралійцю Алексу де Мінору (10).

Гра тривала 2 години 33 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:7(4).

Erste Bank Open – АТР 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд: €2,797,985

Півфінал, 31 жовтня

Алекс де Мінор (Австралія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:4, 1:6, 7:6(4)

Тенісисти зустрічалися вдванадцяте, австралієць здобув третю перемогу. У вирішальному матчі змагань 1 листопада де Мінор зіграє з третьою ракеткою світу з Іспанії Карлосом Алькарасом, якому поступався у всіх шести очних матчах.

Алекс проведе свій 23-й фінал у кар'єрі й боротиметься за 12-й титул.

Нагадаємо, що Алькарас у своєму півфінальному поєдинку обіграв "нейтрального" Даніїла Медведєва (5).