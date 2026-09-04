Черговий представник першої десятки рейтингу АТР не зміг подолати друге коло US Open

Сьома ракетка світу австралієць Алекс де Мінор без шансів програв матч другого кола US Open нідерландцю Ботіку ван де Зандсхулпу (70).

Гра тривала 2 години 45 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 5:7, 2:6.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло, 4 вересня

Алекс де Мінор (Австралія) – Ботік ван де Зандсхулп (Нідерланди) 4:6, 5:7, 2:6

Суперники зустрічалися вп'яте, нідерландець здобув першу перемогу. У наступному колі змагань ван де Зандсхулп зіграє проти бельгійця Зізу Бергса (37).

Минулого сезону де Мінор у Нью-Йорку дістався до чвертьфіналу.

Таким чином, за стартові два раунди US Open зі змагань вибули троє тенісистів топ-10: де Мінор, півфіналіст торішнього розіграшу канадець Фелікс Оже-Альяссім (4) та сербський ветеран Новак Джокович (5).