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Алькарас обіграв росіянина і вийшов у фінал турніру у Відні

Станіслав Матусевич — 31 жовтня 2026, 18:24
Алькарас обіграв росіянина і вийшов у фінал турніру у Відні
Карлос Алькарас
Getty images

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас обіграв "нейтрального" Даніїла Медведєва (5) у півфіналі турніру серії АТР 500 у Відні.

Гра тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(2).

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Півфінал, 31 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Даніїл Медведєв (-) 6:4, 7:6(2)

Тенісисти зустрічалися вдесяте, іспанець переміг у семи поєдинках. У вирішальному матчі змагань Алькарас зіграє з сильнішим у матчі між Александром Звєрєвим (2, Німеччина) та Алексом де Мінором (10, Австралія).

Карлос продовжив свою півторарічну переможну серію на турнірах АТР 500, яки триває уже 25 матчів. Поточного сезону він ставав чемпіоном на змаганнях такого рівня в Досі та Токіо.

Нагадаємо, що Звєрєв завдяки вдалому виступу на турнірі у Відні з наступного тижня дебютує в статусі першої ракетки світу.

Данило Медведєв Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

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