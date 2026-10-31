Алькарас обіграв росіянина і вийшов у фінал турніру у Відні

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас обіграв "нейтрального" Даніїла Медведєва (5) у півфіналі турніру серії АТР 500 у Відні.

Гра тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(2).

Erste Bank Open – АТР 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд: €2,797,985

Півфінал, 31 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Даніїл Медведєв (-) 6:4, 7:6(2)

Тенісисти зустрічалися вдесяте, іспанець переміг у семи поєдинках. У вирішальному матчі змагань Алькарас зіграє з сильнішим у матчі між Александром Звєрєвим (2, Німеччина) та Алексом де Мінором (10, Австралія).

Карлос продовжив свою півторарічну переможну серію на турнірах АТР 500, яки триває уже 25 матчів. Поточного сезону він ставав чемпіоном на змаганнях такого рівня в Досі та Токіо.

Нагадаємо, що Звєрєв завдяки вдалому виступу на турнірі у Відні з наступного тижня дебютує в статусі першої ракетки світу.