Костюк знялася з турніру WTA 500 у Вашингтоні: відома причина

Друга ракетка України Марта Костюк (11) вирішила не брати участі в турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні, який стартує 27 липня у столиці США.

Про це повідомляє Tennis 365.

Костюк мала бути посіяною під третім номером, однак тенісистка вирішила дати собі додатковий відпочинок після найкращого в кар'єрі виступу на Вімблдоні, де киянка дійшла до півфіналу. Проблем зі здоров'ям наразі тенісистка не має. Минулого сезону Марта програла уже в першому колі турніру у Вашингтоні.

Під час північноамериканської хардової серї Костюк виступить на турнірах у Торонто, Цинциннаті та на US Open.

Окрім українки, на турнірі у Вашингтоні не виступлять також італійка Жасмін Паоліні (15) та американка Іва Йович (16), які мали бути сіяними під п'ятим та шостим номерами відповідно.

Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна (10) участь у змаганні візьме та отримає другий номер посіву.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Марта Костюк посідає найвище в кар'єрі 11 місце.