Костюк: Якщо виграю US Open, дізнаєтеся, як святкуватиму

Марта Костюк перед стартом північноамериканської серії турнірів та US Open висловилася щодо планів на майбутній американський мейджор.

Тенісистку цитує sport.ua.

"Я вірю, що все рухається в правильному напрямку, і дуже хочу, щоб це сталося вже на US Open. У мене є всі можливості пройти якомога далі, але варто памʼятати, що з іншого боку сітки – теж суперниця.

Чи є в мене шанс дійти до півфіналу? Я вважаю, так, шанс є. Півфінал US Open був би для мене справді чудовим результатом. Турніри Grand Slam завжди дають особливу мотивацію. Дійти до півфіналу означало б встановити особистий рекорд і зробити ще один важливий крок уперед", – заявила Костюк.