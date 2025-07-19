Дві українки виступлять на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні

Марта Костюк (27) і Юлія Стародубцева (72) візьмуть участь у хардовому турнірі серії WTA 500 в американському Вашингтоні. Це перше із серії підготовчих змагань до US Open, який стартує 24 серпня.

Костюк посіяна на турнірі під сьомим номером і в першому колі основної сітки зустрінеться з канадійкою Лейлою Фернандес (35). У травні Марта здолала цю суперницю на грунтових кортах Рима.

Костюк вдруге виступить у Вашингтоні. Два роки тому вона дійшла у столиці США до чвертьфіналу.

Стародубцева розпочне дебютний для себе турнір у Вашингтоні зі стадії кваліфікації. У півфіналі попередніх змагань Юлія зіграє з ще однією канадійкою, Ребеккою Маріно (117). Раніше дівчата не зустрічалися одна з одною. Поєдинок розпочнеться 19 липня орієнтовно о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що легендарна 45-річна американка Вінус Вільямс повернеться до активних виступів на турнірі у Вашингтоні.