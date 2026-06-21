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Тіафо завоював найбільший титул у кар'єрі, перемігши в Галле

Станіслав Матусевич — 21 червня 2026, 18:30
Тіафо завоював найбільший титул у кар'єрі, перемігши в Галле
Френсіс Тіафо
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Американський тенісист Френсіс Тіафо (26) став чемпіоном трав'яного турніру серії АТР 500 у німецькому Галле, несподівано обігравши у фіналі співвітчизника Тейлора Фрітца (9).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Terra Wortmann Open – АТР 500
Галле, Німеччина, трава
Призовий фонд: $2,583,330
Фінал, 21 червня

Френсіс Тіафо (США) – Тейлор Фрітц (США) 6:4, 6:4

Суперники зустрічалися вдев'яте, Тіафо здобув лише другу перемогу. Титул став четвертим і найбільшим у кар'єрі Френсіса.

Фрітц програв другий поспіль турнір на траві. Минулого тижня він поступився іншому співвітчизнику Бену Шелтону в фіналі змагання АТР 250 у Штутгарті.

Наступним турніром для Тіафо та Фрітца стане Вімблдон, який пропустить друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас.

Галле Тейлор Фрітц Френсіс Тіафо

Френсіс Тіафо

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