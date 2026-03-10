Українська правда
Двоє представників першої десятки рейтингу залишили турнір в Індіан-Веллсі за день

Станіслав Матусевич — 10 березня 2026, 03:46
Двоє представників тенісної топ-10 світового чоловічого рейтингу залишили Мастерс в Індіан-Веллсі за підсумками ігрового дня: Тейлор Фрітц (7, США) та Александр Бублік (10, Казахстан).

Фрітц поступився своєму співвітчизнику Алексу Мікельсену (44) з рахунком 4:6, 6:7(6).

Бублік програв австралійцю Рінці Хіджикаті (117) – 7:6(3), 6:7(3), 3:6. Хіджиката став першим кваліфаєром в історії турніру в Індіан-Веллсі з 1976 року, який зумів перемогти представника топ-10, поступаючись 0:1 за сетами.

BNP Paribas Open WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Третє коло, 10 березня

Рінка Хіджиката (Австралія) – Александр Бублік (Казахстан) 6:7(3), 7:6(3), 6:3

Алекс Мікельсен (США) – Тейлор Фрітц (США) 6:4, 7:6(6)

Нагадаємо, що сербський тенісист Новак Джокович встановив в Індіан-Веллсі рекорд Мастерсів усіх часів, обійшовши легендарного іспанця Рафаеля Надаля.

