Перша ракетка США може призупинити виступи на невизначений термін

Перша ракетка США Тейлор Фрітц (7) може взяти паузу в професійних виступах через необхідність залікувати хронічну травму коліна.

Про це повідомляє Tennis.com.

Фрітц уже певний час хворіє на запалення сухожиль (тендиніт), яке не може вилікувати, продовжуючи брати участь у турнірах. Останнім часом у тенісиста з'явилися труднощі зі згинанням опорної ноги під час подачі й навіть із повноцінним навантаженням на праву ногу під час гри.

"Я все ще контролюю ситуацію зі своїм коліном. У якісь дні воно почувається краще, в якісь – гірше, і я до кінця не розумію, чому саме. Наприклад, у Далласі воно було в ідеальному стані й абсолютно мене не турбувало протягом усього турніру. Я відчував, що рухаюся відмінно. А потім перед Індіан-Веллсом ситуація змінилася. Здавалося, що я навіть трохи відкотився назад. Те ж саме було і в Австралії", – сказав Фрітц.

Турнір у Маямі стане визначальним для остаточного рішення Тейлора.

" Ми домовилися з моєю командою, що після Маямі, якщо не буде значного прогресу, можливо, настане час трохи призупинити виступи на турнірах і повністю вилікуватися. Якщо є частина сезону, яку мені було б простіше пропустити, то це ґрунтовий відрізок, як і минулого року. Думаю, цей тиждень буде дуже показовим і вирішальним".

У Маямі Фрітц як шостий сіяний стартує з другого раунду змагань, де його суперником стане сильніший в матчі між Денисом Шаповаловим (38, Канада) та Ботіком ван де Зандсхулпом (65, Нідерланди).

Нагадаємо, що 16 березня вийшов оновлений рейтинг АТР, в якому Фрітц залишився на сьомій позиції.